Турецкий суд отклонил иск о разблокировании Wikipedia

2017-05-05 15:50 | www.oxu.az | 2

Суд Анкары отклонил апелляцию некоммерческой организации Wikimedia, которая просила прекратить блокировку интернет-энциклопедии Wikipedia в Турции.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на газету Yeni Safak.

Некоммерческая организация Wikimedia Foundation является владельцем Wikipedia, доступ к которой с 29 апреля заблокирован на территории Турции.

Министерство транспорта и связи Турции объяснило блокировку Wikipedia тем, что она «вместо вклада в борьбу с терроризмом стала частью кампании по очернению имиджа Турции на международной арене», в частности, отказалась удалить тексты «о неких связях Анкары с террористическими организациями». Если материалы будут удалены, то блокировка может быть снята, заявили власти страны.

Б.Г.