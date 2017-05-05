В Великобритании разработан пластырь от инсульта
2017-05-05 16:00 | www.oxu.az | 2
Британские исследователи разработали пластырь, который может спасти жизнь при инсульте.
Как передает Oxu.Az, о новинке сообщается на портале The Guardian.
Пластырь содержит тринитрат глицерина, который снижает кровяное давление и расширяет кровеносные сосуды, помогая уменьшить ущерб, причиненный в ближайшие минуты и часы после инсульта. Проведенный на 41 пациенте эксперимент показал, что использование пластыря в пути до больницы позволило снизить смертность более чем в два раза – с 38% до 16%.
О дальнейших испытаниях пластыря ученые договорились с семью службами скорой помощи, которые будут тестировать пластырь на протяжении года.
Н.О.