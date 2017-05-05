В Турции школьник убил возлюбленную посреди класса – ВИДЕО

2017-05-05 16:10 | www.oxu.az | 4

В турецком городе Бурса ученик лицея убил одноклассницу.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на турецкую прессу, 16-летний Хасан принес с собой в школу огнестрельное оружие и у всех на глазах застрелил одноклассницу Нилуфер, а затем выстрелил себе в голову.

Приехавшие врачи скорой помощи не смогли спасти Нилуфер. Тяжело раненый Хасан был доставлен в больницу.

Полиция начала расследование в связи с произошедшим. Предварительное расследование показало, что Хасан и Нулифер любили друг друга, но в последнее время в их отношениях наблюдались проблемы.

Перед тем как прийти в школу, школьник оставил сообщение в группе «Whatsapp» своих одноклассников – «Иду убивать Нилуфер».

З.Г.

