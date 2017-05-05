Имущество налоговых должников продадут на электронном аукционе

2017-05-05 16:20 | www.oxu.az | 3

Кабинет министров Азербайджана утвердил «Правила организации и проведения электронных аукционов с целью продажи описанного имущества налогоплательщиков».

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на Trend.

Согласно правилам, электронные аукционы будут проводиться на официальном веб-сайте, который будет функционировать на трех языках. Физические или юридические лица, желающие принять участие в аукционе должны заранее зарегистрироваться на официальном сайте, внеся необходимые данные.

Лоты для Интернет-аукциона формируются из описанного имущества налогоплательщиков на основе запроса судебного исполнителя. Организатор аукциона должен разместить объявление о его проведении через 10 дней после получения запроса и всех документов от судебного исполнителя или через пять дней в случае, если речь идет о скоропортящихся продовольственных и прочих товарах.

У.А.

