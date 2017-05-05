Рамин Гулузаде провел совещание в Исмаиллы – ФОТО

2017-05-05 16:26 | www.oxu.az | 2

Сегодня министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде встретился с гражданами в городе Исмаиллы.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, Р.Гулузаде принял жителей Исмаиллинского, Шемахинского, Гобустанского и Агсуинского районов, и выслушал их обращения.

Обращения в основном были связаны с вопросами телекоммуникации, интернета, почтовых услуг, строительства и ремонта дорог и мостов, трудоустройством и другими вопросами. Большинство поднятых вопросов были решены на месте. По поводу других вопросов министр Р.Гулузаде дал поручения руководителям соответствующих структур.

После встречи с гражданами министр Р.Гулузаде провел совещание с участием руководителей телекоммуникационных узлов и почтовых филиалов соответствующих районов, а также региональных отделений и организаций, подведомственных Государственной службе автомобильного транспорта.

На заседании обсуждалась текущая ситуация в сфере телекоммуникаций и транспорта, недостатки, недочеты, качество услуг, жалобы граждан. Было донесено до сведения, что осуществляемые в этой сфере реформы направлены на довольство граждан.

Министр дал руководителям соответствующих участков поручения относительно повышения качества услуг, устранения имеющихся недостатков, отдельного и внимательного подхода к обращению каждого гражданина.

Э.А.

