Гусман о кандидатуре Полада Бюльбюльоглу на пост главы ЮНЕСКО

2017-05-05 16:32 | www.oxu.az | 2

«Я уверен, что у Полада Бюльбюльоглу есть большие шансы быть избранным на пост генерального директора ЮНЕСКО».

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, об этом в рамках проводимого в Баку IV Всемирного форума межкультурного диалога заявил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

«Полад Бюльбюльоглу - достойный кандидат, хотя там конкуренция очень большая, есть представители Китая, Франции, представители арабских стран, Египта, Ливана», - сказал он.

По его словам, Полад Бюльбюльоглу - очень крупный деятель культуры мирового уровня.

«Его хорошо знают в мире как выдающегося деятеля культуры, который сделал многое для сохранения мирового культурного наследия. Он участвовал в проектах по всему миру», - сказал он.

М.Гусман указал, что у Полада Бюльбюльоглу есть принципиальное преимущество перед своими конкурентами.

«Он является деятелем культуры. Кроме того, у него есть государственный опыт работы. Такого сочетания нет ни у одного из его конкурентов. Тот факт, что Азербайджан выдвинул своего кандидата, говорит о том, что здесь имеются выдающиеся люди, которые могут представлять свою страну на высших должностях мировой политической сцены», - сказал он, отметив, что решение будет принято исполкомом осенью.

Н.О.