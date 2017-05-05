При участии Первого вице-президента Мехрибан Алиевой проведен "круглый стол" на тему "Борьба с насильственным экстремизмом путем предоставления образования девочкам"

2017-05-05 22:51 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане после восстановления независимости внимание, уделяемое сфере образования, является одним из самых важных, самых приоритетных направлений.

Об этом в пятницу сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, выступая на "круглом столе" на тему "Борьба с насильственным экстремизмом путем предоставления образования девочкам", организованном в рамках проводимого в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева поприветствовала участников "круглого стола" и выразила им глубокую признательность за участие в этом большом и важном заседании.

"Сегодня было сказано много слов о значении IV Всемирного форума по межкультурному диалогу. Мы очень рады, что этот Форум каждый раз еще более расширяется. В Форуме принимают участие представители более 100 стран. Тема очень важна для всего мира. Я очень рада, что в рамках Форума мы проводим также другие важные встречи. Сегодня по инициативе Ирины Боковой мы говорим о вопросах образования для девочек. Конечно, развитие системы образования является самым важным вопросом для каждого государства, для будущего каждой страны. В Азербайджане после восстановления независимости внимание, уделяемое сфере образования, является одним из самых важных, самых приоритетных направлений. То есть, сегодня мы с гордостью говорим, что уровень грамотности в стране составляет 100 процентов. У нас есть большой опыт и история в этой области. В то же время, мы изучаем опыт ведущих стран мира и готовы активно работать с международными организациями в этой сфере", - сказала Первый вице-президент Азербайджана.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, первая леди Эфиопии Роман Тесфайе, первая леди Мали Кейта Амината Маига, принцесса Иордании Дана Фирас, принявшие участие в "круглом столе", отметили важность предоставления девочкам образования и сказали, что на сессии, которая в связи с этим будет проведена шестого мая в рамках IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, вокруг этой темы будут проведены активные обсуждения.

На встрече был подчеркнут позитивный опыт Азербайджана в связи с вовлечением в образование девочек из семей беженцев и вынужденных переселенцев. Участники "круглого стола" сказали, что опыт Азербайджана в этой сфере может быть интересен для других стран. В ходе встречи говорилось о проводимой Фондом Гейдара Алиева под руководством Первого вице-президента Мехрибан Алиевой работе в этом направлении, была высоко оценена реконструкция Фондом школы для девочек в Пакистане.