Мэрайя Кэри едет в Баку – ОБНОВЛЕНО

2017-05-05 16:44 | www.oxu.az | 2

Мы испытываем большую гордость от того, что встретим добившуюся большого успеха в истории музыки певицу в последний день соревнований «Формулы 1», проводимых в Баку во второй раз. Выученные наизусть миллионами людей по всему миру песни Мэрайи Кэри отличает ее великолепный голос.

Об этом Oxu.Az заявил исполнительный директор Baku City Circuit Ариф Рагимов.

Отметим, что в этом году очередные соревнования «Формулы 1» в Баку пройдут 23-25 июня. Звезда мировой музыки М.Кэри выйдет на сцену вечером 25 июня после завершения соревнований.

12:42 (04.05.2017)

Не успели азербайджанские и зарубежные ценители музыки и любители спорта прийти в себя от новости о том, что в рамках Гран-при Азербайджана в июне в Баку с концертами выступят Black Eyed Peas и Николь Шерзингер, как пришла очередная новость, которая порадует их в еще большей степени.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, очередной приглашенной звездой мировой величины будет американская певица Мэрайя Кэри.

Напомним, Кэри является одной из самых продаваемых певиц в истории музыки – ее диски проданы общим тиражом более 200 миллионов копий.

В 2000 году Мэрайя была названа самой коммерчески успешной певицей тысячелетия на церемонии World Music Awards. В 2008 году песня Touch My Body возглавила чарт Billboard Hot 100, что сделало Кэри единственным артистом в истории музыки, чьи песни 18 раз занимали первое место этого чарта.

Также она является обладательницей пяти премий «Грэмми». В августе 2015 года певица удостоилась именной звезды на Аллее славы в Голливуде.

Отметим, Гран-при Азербайджана пройдет в этом году в Баку 23-25 июня.

Руководитель Отдела маркетинга и коммуникаций Операционной компании Baku City Circuit (BCC) Нигяр Арпадараи в интервью Oxu.Az ни подтвердила, ни опровергла эту информацию.

По ее словам, последний исполнитель, который будет выступать в рамках Гран-при Азербайджана, также будет одним из мировых звезд.

В ближайшее время будет названа личность последней звезды.

А.M.