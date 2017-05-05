Президент: Для комфортного приезда туристов в Азербайджан созданы все условия

2017-05-05 16:55 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с генеральным секретарем Всемирной туристической организации Талебом Рифаи.

Как передает Oxu.Az, на встрече была отмечена значимость IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, подчеркнуто, что проведение столь престижных мероприятий служит делу большего сближения стран и народов. В ходе беседы было выражено удовлетворение развитием связей между Азербайджаном и Всемирной туристической организацией. Было отмечено, что Азербайджан успешно пользуется рекомендациями Всемирной туристической организации по развитию туризма и что эта сфера в стране стремительно развивается. Также были обсуждены предложения по открытию новых туристических маршрутов, упрощению визового режима, организации в дальнейшем специальных транзитных рейсов через Азербайджан.

Ильхам Алиев подчеркнул ускоренное развитие туризма в стране в последние годы и наличие широких возможностей с этой точки зрения. Отметив, что для туристов созданы всяческие условия для удобного приезда в страну, глава государства довел до внимания, что прирост за последние четыре месяца составил 26 процентов. Президент добавил, что увеличение туристов вносит важный вклад в развитие ряда сфер в стране.

Н.О.

