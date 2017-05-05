Арестован начальник отдела министерства – ФОТО

2017-05-05 17:34 | www.oxu.az | 2

Арестован начальник Саатлинского отдела государственной службы занятости министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана Байрам Микаилов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Qafqazinfo, Б.Микаилов на почве конфликта ударил ножом супругу Гюльнару Джебраилову в Хатаинском районе столицы.

Об этом сообщил адвокат Г.Джебраилова Васиф Исрафилов. Сообщается, что 26 января этого года Б.Микаилов преградил путь автомобилю своей супруге и пригрозил убить ее.

Конфликт между супругами длился почти час. В конце концов, Б.Микаилов достал нож и ударил женщину. Прохожие посадили раненую женщину в машину и отвезли в больницу. Врачи смогли спасти жизнь Г.Джебраиловой.

По факту в Управлении полиции Хатаинского района было возбуждено уголовное дело по статье 211.3 (хулиганство). Сегодня, 5 мая, Б.Микаилов был задержан в качестве обвиняемого и помещен в изолятор.

Напомним, что месяц назад в прессе появилась информация о том, что Б.Микаилов оскорбил и унизил пришедшего к нему на прием пожилого жителя Саатлы Эльшана Аллахъярова.

З.Г.

