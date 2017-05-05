Джастин Трюдо пришел в носках в честь «Звездных войн» на встречу с премьером Ирландии – ФОТО

2017-05-05 17:46 | www.oxu.az | 2

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пришел в носках в честь «Звездных войн» на встречу со своим ирландским коллегой Эндой Кенни.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает The Telegraph.

Политики встретились в четверг, 4 мая, когда в мире отмечался неофициальный праздник День «Звездных войн».

Модный выбор Трюдо понравился пользователям соцсетей. Некоторые комментаторы высказывают радость в связи с тем, что их премьер – «ботаник».

Трюдо выбирает яркие носки не в первый раз. Он также не первый политик, увлекающийся подобными аксессуарами — ранее сообщалось, что бывший президент США Билл Клинтон подарил другому бывшему президенту США Джорджу Бушу-старшему носки.

Н.О.