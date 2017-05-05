Премьер-министр Чехии передумал уходить в отставку

2017-05-05 18:15 | www.oxu.az | 2

Глава чешского кабинета министров Богуслав Соботка отказался от своего намерения уйти в отставку. Вместо этого он будет добиваться увольнения вице-премьера и по совместительству министра финансов страны Андрея Бабиша.

Как передает Oxu.Az, об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Ceske Noviny.

Соботка заявил, что Бабиш подозревается в уклонении от уплаты налогов и ряде других нарушений, в том числе в манипулировании общественным мнением через лояльные СМИ.

По словам премьер-министра, его устное заявление об отставке всего правительства, сделанное 2 мая, было продиктовано желанием избавиться от Бабиша. Как пояснил Соботка, после увольнения кабинета он собирался сформировать новый и оставить на своих постах всех министров, кроме главы Минфина.

Документы, необходимые для отставки Бабиша, уже направлены на рассмотрение президенту Милошу Земану.

Конфликт между главой правительства и вице-премьером длится уже несколько месяцев. 3 февраля Соботка, используя обсценную лексику, обвинил Бабиша в неуплате налогов с оборота облигаций холдинга Agrofert.

Н.О.