В Баку арестован продавец поддельных гелей для похудения – ФОТО

2017-05-05 18:30 | www.oxu.az | 2

От разных лиц в Главное управление по борьбе с организованной преступностью поступили многочисленные жалобы о том, что якобы гели «Nano Thermal Gel», предназначенные для снижения лишнего веса, являются некачественными и нанесли серьезный ущерб организму людей, использующих их.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате проведенных сотрудниками Главного управления оперативно-розыскных мероприятий был задержан житель города Баку Турал Мустафаев, который занимался продажей поддельных гелей.

Во время осмотра находящегося в Наримановском районе амбара, который принадлежал задержанному лицу, были найдены и изъяты предназначенные для продажи многочисленные гели и пищевые добавки неизвестного происхождения, которые не были зарегистрированы и сертифицированы. Во время предварительных показаний Т. Мустафаев признался, что привез указанные гели и непищевые добавки в страну и занимался их онлайн-продажей.

Для определения уровня негативного влияния найденной продукции неизвестного происхождения на организм человека была назначена соответствующая экспертиза, расследование продолжается.

З.Г.

