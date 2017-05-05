Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря Совета Европы – ОБНОВЛЕНО

2017-05-05 18:36 | www.oxu.az | 2

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря Совета Европы Габриэллу Баттаини-Драгони.

Как передает Oxu.Az, на встрече было выражено удовлетворение уровнем сотрудничества между Азербайджаном и Советом Европы.

Коснувшись значения IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, который Баку принимает на высоком уровне, Габриэлла Баттаини-Драгони отметила, что это мероприятие приумножает авторитет Азербайджана на международной арене и, внося важный вклад в развитие межкультурного диалога, еще более активизирует роль нашей страны в этой области.

Выразив удовлетворение участием в столь престижном мероприятии, Габриэлла Баттаини-Драгони подчеркнула, что Азербайджан играет важную роль в развитии межкультурного диалога.

«Этот форум является показателем высокой оценки Азербайджаном межкультурного диалога. «Бакинский процесс» уже снискал большой авторитет в мире», - сказала официальный представитель Совета Европы, отметив, что эта структура придает большое значение сотрудничеству с Азербайджаном и намерена и дальше укреплять связи.

Габриэлла Баттаини-Драгони отметила, что Азербайджан является одним из очень важных членов Совета Европы, и сотрудничество с Азербайджаном для него весьма полезно.

Подчеркнув, что сотрудничество с Советом Европы полезно и для нашей страны, президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан придает большое значение этим связям.

«Мы тоже пользуемся этим сотрудничеством в определенных вопросах, поэтому придаем значение развитию данных связей. Мы намерены продолжать конструктивное сотрудничество с Советом Европы», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан строит демократическое, светское, современное государство и принимает в связи с этим все меры. В Азербайджане полностью обеспечены все свободы, в том числе политические, свобода выражения, собраний, печати и интернета.

Глава государства сказал, что Азербайджан сотрудничает не только с Советом Европы, но и Европейским Союзом, НАТО, а также другими европейскими и международными структурами.

В ходе беседы была подчеркнута важность продолжения сотрудничества путем обеспечения взаимного доверия.

18:07

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял заместителя генерального секретаря Совета Европы Габриэллу Баттаини-Драгони.

Как передает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.