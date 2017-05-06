Глава азербайджанской диаспоры Украины отмечает юбилей – ФОТО

2017-05-06 00:04 | www.oxu.az | 3

Исполнилось 35 лет председателю Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины Хикмету Джавадову.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на vesti.az, это одна из заметных фигур зарубежной азербайджанской диаспоры, имеет большие заслуги в защите прав азербайджанцев Украины и развитии украино-азербайджанских отношений.

Немало сделано им также в области распространения правды об Азербайджане и противодействии кругам, недоброжелательно настроенным к Азербайджану. Для этого Х.Джавадов организовал ряд международных форумов, научных конференций, общественных акций, опубликовал печатные материалы об убийствах и погромах азербайджанцев армянскими националистами.

Х.Джавадовым учреждены такие ресурсы, как DiasporTV и «Азербайджанын сеси», благодаря ему достоянием общественности стали воспоминания украинского пилота Леонида Кравеца, очевидца геноцида в Ходжалы 1992 года.

За заслуги в развитии диаспоры в 2016 году был награжден президентом Азербайджана медалью «Терегги».

A.M.