Столтенберг: “Солдаты НАТО не будут воевать в Сирии”

2017-05-06 00:15 | www.apa.az | 2

Генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил участие солдат НАТО в гражданской войне в Сирии.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом генсек НАТО заявил в интервью Spiegel.

«Участия солдат НАТО в гражданской войне в Сирии никто не ждет, и это не обсуждается», сказал генсек альянса в интервью Spiegel. При этом он не исключил увеличения количества солдат, которые с января обучают иракских военных, борющихся с ИГ. "Обучение местных бойцов – как в Ираке и Афганистане – на мой взгляд, лучшее оружие для борьбы с террором", - полагает Столтенберг.

По его словам, альянс также рассматривает возможность использования самолетов дальнего радиолокационного обнаружения AWACS.