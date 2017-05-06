Всемирный банк: Снижение цен на нефть не является поводом для тревоги

2017-05-06 00:25 | www.oxu.az | 3

Всемирный банк не видит оснований для беспокойства и изменения собственного прогноза по ценам на нефть из-за их нынешнего снижения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил представитель организации Джон Баффес.

«Мы уже много раз наблюдали подобные перемены, - сказал он. - Я бы не стал воспринимать это как показатель того, что будет происходить в оставшуюся часть года».

Как напомнил эксперт, за последние три дня цены на нефть снизились более чем на 5%. Некоторые СМИ в связи с этим принялись утверждать, будто планы ОПЕК по поддержанию цен на углеводороды путем сокращения добычи терпят неудачу.

A.M.