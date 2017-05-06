Танцующий миллионер: Я очень счастлив находиться в Баку! – ВИДЕО

2017-05-06 00:38 | www.oxu.az | 2

В столице Азербайджана продолжается Бакинский шопинг-фестиваль, стартовавший 10 апреля, почетным гостем которого стал всемирно известный танцующий миллионер Джанлука Вакки, уже прибывший в Баку.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на 1news.az, выступление в рамках Бакинского шопинг-фестиваля итальянского бизнесмена и филантропа Джанлуки Вакки, чьи видеоролики набирают в социальных сетях рекордное количество просмотров, прославившегося зажигательными танцами, путешествиями и роскошным образом жизни, станет большим подарком для его бакинских поклонников.

Джанлука Вакки выступит с диджейской программой 6 мая в Elektra Hall – прибывший в столицу Азербайджана танцующий миллионер в своем видео-обращении, размещенном на странице фестиваля в Instagram отмечает, что счастлив находиться в Баку.

A.M.