В Венесуэле число жертв уличных акций увеличилось до 37 человек

2017-05-06 00:46 | www.apa.az | 3

До 37 человек увеличилось число жертв насилия в ходе массовых уличных акций в Венесуэле, идущих с начала апреля.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, в штатах Сулия и Карабобо скончались два молодых человека, получивших огнестрельные ранения во время антиправительственных манифестаций.

В четверг Генеральная прокуратура сообщила, что насилие в отношении участников шествий в Венесуэле с начала апреля по 4 мая унесло жизни 35 человек, еще 717 пострадали. Почти половина случаев гибели была зарегистрирована в столице страны Каракасе, где сложилась наиболее напряженная обстановка.