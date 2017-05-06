В Сирии начали действовать зоны деэскалации

2017-05-06 02:17 | www.apa.az | 4

Четыре зоны деэскалации в Сирии, где прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками, начинают действовать на территории страны, согласно достигнутым ранее договоренностям в Астане.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, представители стран-гарантов (РФ, Иран, Турция) перемирия в Сирии в ходе очередного раунда международных переговоров в Астане подписали меморандум о создании четырех зон деэскалации в Сирии, которые включают провинцию Идлиб и семь других регионов. Согласно меморандуму, с 6 мая в этих зонах прекратятся любые столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.