Протестующие разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу

2017-05-06 03:17 | www.trend.az | 3

Протестующие подожгли и разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу, передает РИА Новости со ссылкой на издание Nacional.

Как сообщается, протестующие подожгли памятник, расположенный на площади в городе Вилья-дель-Росарио, после чего он обрушился.

По данным издания, местные власти пока не прокомментировали случившееся.

Протесты в Венесуэле начались после решения Верховного суда, серьезно ограничившего власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию.