В Пуэрто-Рико закроют почти 200 школ из-за экономического кризиса

2017-05-06 04:32 | www.apa.az | 4

По меньшей мере 184 государственные школы будут закрыты в Пуэрто-Рико из-за экономического кризиса.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава департамента образования Йоланда Росали.

По данным департамента образования, порядка 27 тысяч учащихся будут переведены в другие учебные заведения к концу мая.

Всего в Пуэрто-Рико работают 1292 государственные школы, в которых обучаются порядка 365 тысяч учеников.

Общая сумма госдолга страны оценивается в 70 миллиардов долларов.