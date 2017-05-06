Штаб кандидата в президенты Франции Макрона подвергся хакерской атаке

2017-05-06 05:03 | www.apa.az | 3

Предвыборный штаб кандидата в президенты Франции, лидера движения "На марше" Эмманюэля Макрона подвергся массированной хакерской атаке.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, неизвестные выложили оригинальные материалы, которые содержат обычные документы по деятельности предвыборного штаба, вперемешку с поддельными перед вторым туром президентских выборов во Франции, который пройдет 7 мая.

Ранее организация WikiLeaks разместила порядка 9 Гб различных файлов предвыборного штаба Макрона, датированных вплоть до 24 апреля.