FETÖ'nün 'mahrem imam' soruşturmasında 29 tutuklama
2017-05-06 04:17 | www.trend.az | 1
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyetteki "mahrem imam" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden 29'u tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 33 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
Ankara Adliyesinde soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan şüpheliler, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Şüphelileri sorgulayan Hakimlik, 29 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
Kaynak: AA