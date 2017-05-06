Ведущие ТВ-каналы США отказались показать рекламу об успехах Трампа

2017-05-06 05:37 | www.trend.az | 4

Ведущие американские телеканалы ABC, CBS, NBC и CNN отказались от трансляции рекламного ролика об успехах лидера США Дональда Трампа в первые 100 дней президентства, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

По данным агентства, в видеоролике журналисты телеканалов CNN, ABC, MSNBC, CBS и NBC появляются в кадре с титром "фальшивые новости".

"Очевидно, что для основных СМИ первая поправка (о гарантировании свободы слова - ред.) важна, лишь только когда она служит для их собственных политических взглядов", - цитирует агентство заявление жены сына президента США Эрика Трампа - Лары Трамп, которая также является консультантом администрации.

Как сообщается, в ролике также показаны примеры фейковых новостей каждой из телекомпаний. Видеоролик был продемонстрирован в эфире телеканалов Fox News и Fox Business.