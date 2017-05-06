В Мексике напали на отделение правящей партии, есть погибшие

2017-05-06 05:55 | www.apa.az | 4

По меньшей мере четыре человека погибли в результате нападения на отделение правящей Институционно-революционной партии (ИРП) в штате Мехико.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, результате инцидента погибли четыре человек, среди которых трое полицейских. Еще трое полицейских получили ранения.

По некоторым данным, есть информация об одном задержанном, однако большинство преступников скрылись на транспортом средстве.