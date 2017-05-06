В Узбекистане учрежден институт бизнес-омбудсмана

2017-05-06 06:32 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев своим указом учредил институт уполномоченного при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства, сообщило Национальное информагентство страны (УзА).

Решение направлено на «усиление гарантий защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, предупреждение необоснованного вмешательства государственных органов в их деятельность, укрепление правовых механизмов неприкосновенности частной собственности, а также обеспечение принципа приоритета прав субъектов предпринимательства».

Основными задачами и направлениями деятельности бизнес-омбудсмана определены участие в формировании и реализации государственной политики в области развития предпринимательской деятельности, защита прав и интересов предпринимателей, осуществление контроля за соблюдением их прав и интересов госорганами, в том числе правоохранительными и контролирующими органами.

Уполномоченный также будет заниматься оказанием правовой поддержки субъектам предпринимательства при осуществлении проверок их деятельности, изучением практической реализации норм и требований законодательства, оценкой эффективности воздействия принятых нормативно-правовых актов на осуществление предпринимательской деятельности и подготовкой предложений по совершенствованию законодательства.

Указом установлено, что бизнес-омбудсман осуществляет свои полномочия самостоятельно и независимо от госорганов и их должностных лиц, и в своей деятельности подотчетен президенту. Уполномоченный и его заместитель назначаются и освобождаются от должности главой государства. Работники аппарата бизнес-омбудсмана (общая штатная численность - восемь единиц) назначаются и освобождаются им самим.

Уполномоченный на системной основе будет предоставлять президенту информацию о состоянии соблюдения законодательства о защите прав и интересов субъектов предпринимательства госорганами.

Бизнес-омбудсмен может письменно предоставлять госорганам предостережения о недопустимости нарушения законодательства, вносить руководителям госорганов представления об устранении выявленных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих, обращаться в суды с заявлениями и исками в интересах субъектов предпринимательства без уплаты госпошлины, получать статистические и аналитические материалы, заключения и иную информацию по вопросам, входящим в его компетенцию.

Указом предусмотрено в двухмесячный срок разработать проект закона об уполномоченном при президенте по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

(Автор: Демир Азизов)