Азербайджанские борцы завоевали еще две медали на Евро-2017

2017-05-06 06:56 | www.apa.az | 4

Азербайджанские борцы-вольники в четвертый соревновательный день чемпионата Европы по борьбе, проходящем в сербском городе Нови-Сад завоевали одну серебряную и одну бронзовую медаль.

Как передает АПА, в весовой категории 125 кг Джамаледдин Магомедов в финале уступил представителю Турции Таха Акгюлю. А в весовой категории 70 кг Руслан Дибиргаджиев в борьбе за бронзу одолел борца из Румынии. Таким образом, в командном зачете сборная Азербайджана, набрав 57 баллов, заняла второе место, уступив сборной России (62) и опередив сборную Турции (53).

В женском турнире Наталья Синишин (58 кг) и Эллис Манолова (69 кг) проиграв поединки за бронзовые медали, довольствовались 5-ми местами. Женская сборная Азербайджана в общем зачете также заняла второе место (1 золотая, 2 серебряные медали), пропустив вперед российскую команду.

Отметим, что азербайджанская сборная за первые три дня Евро-2017 завоевала по две золотых, серебряных и бронзовых медалей.