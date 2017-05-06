В Туркменистане назначен вице-премьер по промышленности
2017-05-06 08:12 | www.trend.az | 3
АШХАБАД/ Trend/ - Временное исполнение обязанностей вице-премьера по вопросам промышленности в правительстве Туркменистана возложено на Дадебая Амангелдиева.
Соответствующее постановление подписал президент страны.
Амангелдиев в качестве вице-премьера до этого курировал транспорт и энергетику.
В четверг сообщалось, что предыдущий вице-премьер по
промышленности Батыр Эрешов скоропостижно скончался.
(Авто: Гусейн Гасанов)