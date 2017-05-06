Али Гасанов: «Есть определенные проблемы в отношении влияния глобализации на обеспечение мира и стабильности»

2017-05-06 10:38 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, выступивший на заседании помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что современный этап развития международных отношений сопровождается сложными и противоречивыми процессами, меняющими геополитическую картину мира: «Тенденции формирования многополюсной системы повышают роль инклюзивного диалога. Как показывает опыт последних 25 лет, есть определенные проблемы в отношении влияния на обеспечение мира и стабильности глобализации, которая сформировалась после окончания «холодной войны». Глобализация с одной стороны дает толчок процессам международной интеграции, с другой – создает условия для возникновения межкультурного и межцивилизационного противостояния».

А.Гасанов отметил, что Азербайджан высоко оценивает роль инклюзивного диалога в обеспечении цивильного сосуществования и проводит в этом направлении активную политику: «Азербайджан известен в мире как мультикультуральное и толерантное многонациональное государство. Как результат проводимой политики, здесь обеспечивается правовое равенство всех граждан, независимо от их религиозной или этнической принадлежности. К сожалению, сегодня в мире наблюдаются такие негативные явления как религиозная, национальная нетерпимость, сепаратизм, которые вынуждают людей становиться мигрантами и беженцами. Перечисленное особо остро ощущают более миллиона граждан Азербайджана, которые стали беженцами и вынужденными переселенцами в результате этнической чистки и оккупационной политики Армении. Поэтому составной частью инклюзивного диалога должно стать обеспечение возвращения этих людей на родные земли».

А.Гасанов сообщил, что особую роль в инклюзивном диалоге играет работа Фонда Гейдара Алиева: «За прошедшие годы фонд реализовал множество проектов по восстановлению исторических и культурных памятников, в частности во Франции, Ватикане, Италии, Болгарии. По линии фонда были проведены работы по ремонту принадлежащих различными религиям мест поклонения в Азербайджане, созданы центры культуры и образования для различных этнических групп».

Мероприятие продолжилось обсуждениями.