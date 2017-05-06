Ален Делон осенью завершит кинокарьеру

2017-05-06 09:25 | www.oxu.az | 3

Французский актер Ален Делон заявил, что завершает свою кинокарьеру осенью после съемок в картине режиссера Патриса Леконта, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

«Это будет мой самый последний фильм: как боксер не хочет драться сверх меры, так и я не хочу сниматься в лишней ленте», - заявил 81-летний актер.

Как рассказал Делон, последняя кинокартина - это любовная история, в которой герой его возраста случайно встречается с 50-летней женщиной. Роль пассии исполнит Жюльет Бинош.

Актер отметил, что хотел бы сняться вместе с Софи Марсо, однако у нее есть другие планы.

В последний раз Делон появлялся на экранах почти 10 лет назад в фильме «Астерикс на Олимпийских играх» (2008).

Н.О.