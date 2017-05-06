Азербайджан будет на высоте в сфере гимнастики - президент Федерации гимнастики Катара (ФОТО)

2017-05-06 13:33 | www.trend.az | 3

БАКУ/Trend/ - Азербайджан будет на высоте в сфере гимнастики, если продолжит начатую работу, направленную на развитие этого вида спорта, сказал в субботу Trend президент Федерации гимнастики Катара Али Аль-Хитми в кулуарах ежегодного Совета Международной федерации гимнастики (FIG) в Баку.

"Я выражаю благодарность Федерации гимнастики Азербайджана за проведение этого мероприятия. Азербайджан находится на правильном пути в сфере развития спорта. В стране развиваются все виды гимнастики", - отметил он.

Аль-Хитми отметил, что в сфере гимнастики требуется время, чтобы достичь высоких результатов.

По его словам, для хорошего будущего гимнаста нужен солидный фундамент. "Я вижу, что Федерация гимнастики Азербайджана работает в этом направлении и я уверен, что в будущем Азербайджан будет сильнее в этой сфере", - сказал он.

Говоря о значимости проведения Игр исламской солидарности в Баку, Аль-Хитми подчеркнул, что принимая эти игры, Азербайджан донесет месседж всему миру о единстве и миролюбивости Исламского мира.

(Автор: Ляман Зейналова)