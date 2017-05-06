Без предварительных предупреждений я была уволена…

2017-05-06 13:33 | www.trend.az | 3

Вопрос:

Здравствуйте. Я педагог.

Меня "забронировали" на один из международных проектов в качестве педагога с 11.03.2017. Но эта дата продлилась вплоть до 10.04.2017 года и только в этот день я приступила к работе.

С 10.04.2017 года начав свою педагогическую деятельность, не раз столкнулась с изменениями условий, обговоренного контракта. Пиковой ситуацией стало, снижение обговоренной оплаты труда. На мои многочисленные требования о заключении контракта, были произнесены различного рода отговорки.

В результате 21.04.2017 без предварительных предупреждений была уволена. Теперь они хотят оплатить мне только за отработанные дни, в то время как я претендую на оплату в полном объеме (за предварительный "бронь" и из-за отсутствия предупреждения об увольнении). Что говорит в отношении меня закон?

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Любая трудовая деятельность может осуществляться только на основании трудового договора, заключаемого между работником и работодателем.

Изменения в такой договор вносятся только по взаимному согласию сторон, а сам договор подлежит регистрации.

Если этот порядок был нарушен, то работодатель несет ответственность, предусмотренную законодательством.

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