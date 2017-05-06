Cumhurbaşkanı Aliyev: Azerbaycan AKPM'nin Türkiye'ye ilişkin adaletsiz kararını kararlılıkla kınıyor (Fotoğraf)

2017-05-06 14:23 | www.trend.az | 0

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın başkanlığında heyeti kabul etti.

Bakan Nabi Avcı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın selamlarını ve hoş dileklerini Cumhurbaşkanı Aliyev'e iletti.

Görüş zamanı, Bakü'de düzenlenen 4. Dünya Kültürler Arası Diyalog Forumu'nun önemi kaydedilerek, etkinliğin kültürlerin ve halkların bir birine yakınlaşması ve bu alanda işbirliğinin genişletilmesine hizmet ettiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, 4. Dünya Kültürler Arası Diyalog Forumu'nda Türkiye'nin temsil seviyesinin önemini kaydetti.

Bakan Avcı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin (AKPM) Türkiye'ye konusunda aldığı son karara ilişkin Azerbaycan'ın gösterdiği destek için Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, kararın adaletsiz olduğunu bir daha vurgulayarak, Azerbaycan'ın bu kararı kararlılıkla kınadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın uluslararası kurumlarda sıkı işbirliğinin bundan sonra da devam edeceğine emin olduğunu ifade etti.

Bakan Avcı, Azerbaycan'da turizmin gelişmesinin Türkiye'de ilgi ile takip edildiğini ifade etti.

Azerbaycan'ın turizm alanının gelişmesine devletin özel dikkat ayırdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, hedefin, turizmin ekonominin temel alanlarından birine dönüştürülmesi olduğunu bildirdi.

Görüş kapsamında, kültür ve turizm alanında ilişkilerin başarıyla geliştiği, bu alanda tecrübe değişiminin önemi kaydedildi ve işbirliğinin perspektifleri alanında fikir paylaşımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Aliyev, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamları için şükranlarını sundu, kendi selamlarını da Türkiye Cumhurbaşkanı'na iletilmesini rica etti.