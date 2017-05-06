Араз Азимов: «Сопредседатели Минской группы прежде всего служат своим интересам»

2017-05-06 10:55 | www.apa.az | 2

«Азербайджан более 25 лет проживает в условиях конфликта. Для решения конфликта можно было сделать обращение и раньше, однако сделать это никогда не поздно».

Как передает АПА, об этом заявил замминистра иностранных дел Араз Азимов на панели «70-летняя деятельность ООН для формирования культуры превентивных мер» в рамках 4-го Всемирного форума по межкультурному диалогу.

По его словам, международные структуры должны внести свой вклад в решение конфликта: «Конфликты уже не являются проблемой двух стран, она выходит за пределы региона. Приняв превентивные меры для предотвращения возникновения похожих условий и используя практику решения предыдущих конфликтов, можно создать условия для мира. Однако иногда возникают сомнения относительно признания международного закона и образования в этой области в соседних обществах. Каждая сторона должна уважать принципы международного права и прививать это обществу».

Он добавил, что международные игроки должны активизировать усилия по решению конфликтов: «Чем сидеть и анализировать конфликт в Нью-Йорке, необходимо теснее работать в регионах конфликта. Миротворческие организации, в то числе Минская группа ОБСЕ не всегда эффективны. Например, сопредседатели Минской группы – Франция, Россия и США прежде всего служат своим интересам. В результате конфликт остается нерешенным. ООН приняла 4 резолюции по конфликту. Их нужно выполнить. В них указан конкретный путь решения конфликта. Минская группа не делает этого».