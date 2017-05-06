Новруз Мамедов: «Большие государства ведут переговоры между собой, маленькие государства ждут результата»

2017-05-06 11:10 | www.apa.az | 2

«Деятельность, которую ведет Азербайджан в последние годы, не проводилась ни одним государством. Это касается и области спорта, и сферы культуры. Такие заседания имеют большое значение, однако для их проведения должны быть условия. Если мы не будем взаимодействовать с крупными государствами, результаты будут как сейчас».

Как передает АПА, об этом заявил заместитель главы Администрации президента Новруз Мамедов на панели «Развитие мирных отношений путем межкультурного диалога» в рамках 4-го Всемирного форума по межкультурному диалогу.

По его словам, несмотря на наличие более миллиона беженцев Азербайджан смог построить независимое государство. «Никого не интересует как возникла эта проблема. Азербайджанские земли в оккупации более 25 лет. Однако ни одна страна не выражает своей позиции по этому поводу. Документы 20-30 летней давности идут в архив. Большие государства ведут переговоры между собой о решении проблемы, маленькие государства ждут результата. Если такой подход не изменится, то обеспечить международное право будет невозможно».