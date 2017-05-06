Американская легкоатлетка выиграла стометровку со сломанной рукой - ФОТО

2017-05-06 09:35 | www.oxu.az | 2

Кендра Харрисон, американская рекордсменка в беге на 100 метров среди женщин, выиграла забег на этапе в Катаре со сломанной рукой, передает Oxu.Az со ссылкой на life.

Результат 24-летней спортсменки — 12,59 секунды.

Впоследствии Харрисон рассказала, что получила травму во время последнего толчка на старте забега. После забега американку экстренно доставили в больницу и наложили гипс. Агентство Reuters со ссылкой на представителя бегуньи сообщает, что ей для восстановления понадобится порядка шести недель.

Как пояснила Харрисон, на решающий забег она вышла травмированной из-за «собственной решимости и верой в бога, которая даёт ей силы».

Н.О.