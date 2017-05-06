В Венесуэле демонстранты разрушили памятник Уго Чавесу – ВИДЕО

2017-05-06 09:45 | www.oxu.az | 2

Демонстранты в одном из городов Венесуэлы разрушили статую экс-президента страны Уго Чавеса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на regnum, об этом сообщает El Nacional.

По данным издания, инцидент произошёл в городе Вилья-дель-Росарио, где протестующие сорвали с постамента памятник Чавесу.

Чавес скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса из-за онкологического заболевания.

И.Н.