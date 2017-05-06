В Венесуэле демонстранты разрушили памятник Уго Чавесу – ВИДЕО
2017-05-06 09:45 | www.oxu.az | 2
Демонстранты в одном из городов Венесуэлы разрушили статую экс-президента страны Уго Чавеса.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на regnum, об этом сообщает El Nacional.
По данным издания, инцидент произошёл в городе Вилья-дель-Росарио, где протестующие сорвали с постамента памятник Чавесу.
Чавес скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса из-за онкологического заболевания.
И.Н.