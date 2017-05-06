Генсек ВТО: Узнав, что в Баку проходит шопинг- фестиваль, привез с собой и супругу

2017-05-06 13:43 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи, принимающий участие в работе IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, отметил в интервью официальному сайту Бакинского шопинг-фестиваля, что в будущем этот фестиваль может превратиться в привлекательный бренд.

«Так как шопинг и туризм тесно связаны друг с другом, фестиваль привлекает внимание туристов”, - отметил он. «Перед тем как приехать на форум я узнал, что в Баку проходит шопинг-фестиваль, поэтому взял с собой в Баку супругу. Я работаю на форуме, а она занимается шопингом. Постараюсь найти возможность и самому тоже прогуляться по Баку и воспользоваться выгодными предложениями фестиваля».