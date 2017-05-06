Али Ахмедов: Идеи Гейдара Алиева были философией реформ

2017-05-06 13:47 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - С возвращением Гейдара Алиева к власти Азербайджан стал государством, проводящим успешные реформы в политике и экономике. Об этом сказал зампред-исполнительный секретарь правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), вице-премьер Али Ахмедов, выступая на конференции на тему «Идеи и стратегия глубоких реформ Гейдара Алиева», посвященная 94-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Вице-премьер отметил, что с возвращением Гейдара Алиева к власти Азербайджан превратился в динамично развивающуюся страну. «Окружающая нас общественно-политическая обстановка меняется. Если сравнить положение, существовавшее в Азербайджане до 1993 года, с ситуацией после 1993 года, то находящееся в состоянии хаоса, анархии, безнадежности и регресса государство, после 1993 года превратилось в проводящую реформы и динамично развивающуюся страну. Идеи Гейдара Алиева, сами по себе, являлись философией реформ», - сказал Али Ахмедов.

Вице-премьер добавил, что реформаторские идеи Гейдара Алиева и сегодня продолжаются его достойным продолжателем - Президентом Ильхамом Алиевым».

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)