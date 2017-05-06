Али Гасанов: «В ООН некоторые государства поддерживают Армению, поэтому резолюции и не выполняются»

2017-05-06 11:23 | www.apa.az | 2

«При создании ООН было заявлено, что эта структура будет защищать человечество от войн. Тогда имелись в виду войны между государствами и народами. Однако нынешние конфликты отличаются от конфликтов тех лет».

Как передает АПА, об этом заявил и/о заместителя генсека ООН Махир Насир на панели «Инклюзивный диалог в период поляризации» в рамках 4-го Всемирного форума по межкультурному диалогу. По его словам, при создании ООН не было негосударственных акторов: «Террористы совершают террористические акты и набирают политические дивиденды. Решить проблему терроризма можно только путем инклюзивного диалога. Политические пути должны быть основными в решении. Например, в Южной Африке Нельсон Мандела был избран после переговоров между сторонами».

Выступивший на заседании помощник президента по общественно-политическим вопросам Али Гасанов отметил, что ООН надо поблагодарить за отсутствие 3-й мировой войны. «Каждый диалог должен опираться на международное право, устав ООН, гарантом которого выступает Совбез ООН. Однако сложно не согласиться с критикой в адрес Совбеза. Почему не решается конфликт в Сирии? Совбез принял 4 резолюции по освобождению азербайджанских земель от оккупации. В ООН некоторые государства поддерживают Армению, поэтому резолюции и не выполняются. ООН должна защищать верховенство закона».