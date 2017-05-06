Председатель УМК: «Азербайджан превратился в государство, презентующее свои успешные идеи всему миру»

2017-05-06 11:28 | www.apa.az | 2

«Азербайджан, исторически играющий роль моста между различными цивилизациями, на своем примере демонстрирует миру, что можно создать общество на гармонии религиозно-культурного разнообразия».

Как передает АПА, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль ислам Аллахшукюр Пашазаде на панели «Личность Гейдара Алиева и межрелигиозная гармония в Азербайджане» в рамках 4-го Всемирного форума по межкультурному диалогу. По его словам, Азербайджан превратился в государство, презентующее свои успешные идеи всему миру.

«В период расцвета экстремизма, ксенофобии, исламофобии, радикализма, терроризма, мигрантского кризиса, президент Азербайджана Ильхам Алиев, опирающийся на культурное и историческое наследие нашего народа, выступает как глашатай общечеловеческих идей в глобальном масштабе. Общенациональный лидер Гейдар Алиев спас наше государство, разбив планы желавших разрушить страну на почве этнического сепаратизма и религиозной вражды».