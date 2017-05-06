Минобороны о ситуации на фронте

2017-05-06 10:05 | www.oxu.az | 2

Подразделения Вооруженных сил Армении, используя 60-мм минометы (17 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта 117 раз.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Барекамаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селах Айгедзор, Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Ферехли, Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района, Агдам, Агбулаг, Коханеби, Мунджуглу и на безымянных высотах Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Мерзили, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз и Ашагы Сейидахмедли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.

Н.О.