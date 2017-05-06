О чем рассказали внуки Гямло и Керебелайи Исмаила? (ВИДЕО)

2017-05-06 13:54 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend Life/ - Очередная передача "Amil Xəlil ilə Bura Vətəndir", которая будет представлена 7 мая в 14.00 на Lider TV, будет посвящена городу Тертер, сообщили Trend Life в пресс-службе телепроекта.

Автор просветительского телепроекта и ведущий передачи Амиль Халил рассказывает зрителям о достопримечательностях Азербайджана, как журналист-исследователь представляет интересные материалы из истории, культуры, архитектуры, фольклора и традиций мест, которые он посещает.

Тертер - город, административный центр Тертерского района Азербайджана. Находится в 332 км от Баку, на территории равнинной части Карабаха. На месте Тертер существовал караван-сарай и крепость, отстоящие в 17 км от древней столицы Албанского государства - Барды. В 1940 году селение отнесено к числу городов и ему было присвоено новое название - Мир-Башир, по имени азербайджанского партийного, деятеля Мир Башира Фаттах оглы Касумова. В 1991 году историческое название Тертер было восстановлено.

Один из интересных моментов передачи – Амиль Халил нашел внуков героев культового фильма "Последний перевал" - Гямло и Керебелайи Исмаила, которые существовали и в реальной жизни, но были представлены как отрицательные персонажи, врагами советской власти. На самом деле Кербалаи Исмаил был деятелем азербайджанского сопротивления в сёлах сначала против царского режима, а позже и против советской власти. А Гямло был грозой армянских головорезов и также боролся за независимость Азербайджана. И в жизни Гямло не убивал Аббаскули бека Шадлинского, как это показано в фильме

Исповедь сына известного поэта Мазахир Дашгына, кто написал письмо Сталину и спас друга, история любви слепого старца и его супруги, об уникальном 80-летнем человеке-богатыре, которого величают "Фигур" - об этом и многом другом в передаче "Amil Xəlil ilə Bura Vətəndir".

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(Автор: Вугар Иманов)