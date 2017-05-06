В период международных соревнований в Баку будет обеспечена бесперебойная работа банкоматов и POS-терминалов

2017-05-06 13:55 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В период проведения IV Игр исламской солидарности и Формулы 1 в столице Азербайджана банки обеспечат бесперебойную работу банкоматов и POS-терминалов, сообщает в субботу Палата надзора над финансовыми рынками страны.

В то же время, Палата рекомендовала банкам в этот период времени вести постоянный мониторинг и не проводить профилактические работы, не обновлять свои системы, чтобы избежать прерывания работы банкоматов и POS-терминалов.

IV Игры исламской солидарности пройдут в Баку 12-22 мая 2017 года, а Формула 1 - 23-25 июня.

На первое марта 2017 года в стране функционировало 2463 банкомата, из них 1333 – в Баку.

На конец февраля 2017 года число POS-терминалов в стране составило 70950, из которых 39486 установлены в Баку.

(Автор: Азад Гасанли)