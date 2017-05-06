Азербайджан уделяет огромное внимание сфере образования - первая леди Эфиопии

2017-05-06 14:12 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджан уделяет огромное внимание сфере образования, особенно образованию девочек, сказала первая леди Эфиопии Роман Тесфайе, выступая на IV Всемирном форума по межкультурному диалогу в Баку.

По ее словам, она очень рада принимать участие в таком историческом форуме в Азербайджане. "Образование - это область, которой Азербайджан уделяет большое внимание, и это похвально, особенно тут имеются хорошие возможности для женщин, что очень важно для их будущей жизни"- сказала первая леди Эфиопии.

По ее словам, к сожалению, во многих культурах права на учебу девочек не соблюдаются.

В субботу в Баку продолжает работу IV Всемирный форум по межкультурному диалогу, посвященный теме - «Развитие межкультурного диалога: человеческая безопасность, новые возможности для мира и устойчивого развития».

Во Всемирном форуме участвуют вице-президент Болгарии, генеральные секретари ЮНЕСКО, ИСЕСКО, ОИС, ОЧЭС, Международного центра по изучению исламской истории, искусства и культуры (ИРСИКА), Арабского магрибского союза, Союза сотрудничества тюркоязычных государств и ТЮРКСОЙ, президент и первая леди Мали, первые леди Эфиопии и Руанды, министры культуры Турции, России, Грузии, Катара, Македонии, Египта, Эфиопии, Ирака, Южного Судана, Судана, Мавритании, Черногории, Сейшельских островов, Таджикистана и Кении.

Форум организуется уже в четвертый раз в рамках инициативы «Бакинский процесс», выдвинутой в 2008 году Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

(Автор: Анаханум Хидаятова)