МИД: Причиной закрытия офиса ОБСЕ в Армении стало недовольство Азербайджана

2017-05-06 14:23 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Причиной закрытия офиса ОБСЕ в Армении является несогласие армянского руководства на сделанные ему предложения, сказал в субботу журналистам замминистра иностранных дел Араз Азимов.

Замминистра отметил, что эти предложения основывались на законном неудовольствии Азербайджана. «Мы потребовали определенные гарантии со стороны ОБСЕ, чтобы ереванский офис ОБСЕ осуществлял свою деятельность только в пределах границ Армении, и чтобы эта деятельность не распространялась на находящиеся под оккупацией территории Азербайджана. Деятельность ереванского офиса ОБСЕ, также ни в каком направлении и ни в какой сфере не должна затрагивать конфликт с Азербайджаном, работы, проводимые по его урегулированию, его политические, экономико-гуманитарные, военные аспекты», -подчеркнул замминистра МИД.

Араз Азимов добавил, что руководство ОБСЕ выступило с определенными предложениями по этой проблеме, с которыми Армения не согласилась. «Руководство ОБСЕ и другие страны, являющиеся членами организации, приняв во внимание наше недовольство, решили, что в сложившейся ситуации офис ОБСЕ в Ереване не может продолжить свою деятельность».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)