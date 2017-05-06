Число погибших на акциях протеста в Венесуэле приближается к 40 – ФОТО

2017-05-06 10:45 | www.oxu.az | 2

Количество жертв за последний месяц при столкновениях в Венесуэле достигло 35 человек, включая как силовиков, так и протестующих, сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

Демонстрант по имени Экдер Луго был застрелен по время столкновения с полицией в Валенсии, в ходе которого пострадали еще четверо, сообщил в Twitter мэр города Энзо Скарано.

По подсчетам агентства Reuters, количество погибших во время столкновений достигло 37 человек, агентство AFP называет цифру в 36 человек.

Гибель Луго подтвердили в прокуратуре штата. Всего в ходе столкновений с полицией в результате протестов, начавшихся в начале апреля, были ранены 717 человек, из нескольких сотен арестованных опоозиционеров в тюрьмах остаются 152.

С начала апреля в Венесуэле проходят антиправительственные демонстрации, которые нередко перерастают в столкновения с полицией.

Оппозиция протестует против решения президента Николаса Мадуро созвать новый парламент, который заменит нынешнюю Национальную ассамблею и будет обладать полномочиями по изменению конституции страны.

Президент Мадуро заявил, что новая конституция необходима для предотвращения иностранного заговора против его правления.

Н.О.