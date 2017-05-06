Компании в Азербайджане не готовы к массовому обращению своих акций - биржа

2017-05-06 14:29 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские компании не заинтересованы к внесению акций в биржевой листинг и не готовы пока выйти на IPO (первичное публичное размещение акций), считает директор Департамента бизнес-развития Бакинской фондовой биржи (БФБ) Абдулла Исаев.

Выступая на Финансовом и инвестиционном форуме в субботу в Баку, Исаев отметил, что одной из причин этого является нынешнее мышление руководителей компаний, которые просто не хотят продавать часть акций своих компаний третьим лицам.

Тогда как, по словам Исаева, они могут внести акции в листинг как в основном рыночном сегменте биржи, так и стандартном или альтернативном.

"Требования для каждого рыночного сегмента биржи разные. Например, для выхода на основной сегмент рынка выставляются следующие требования: минимальный размер уставного капитала должен быть в размере 2,5 миллиона манатов, требуется наличие кредитного рейтинга, соответствие финансовых отчётов национальным стандартам, а также наличие хотя бы одного прибыльного года за последние три года. При этом компания должна быть готова запустить в биржевой оборот минимум пять процентов своих акций", - сказал он.

Представитель БФБ отметил, что данные требования являются достаточно демократичными по сравнению с европейскими стандартами.

В субботу в Баку проходит Финансовый и инвестиционный форум. В мероприятии принимает участие около 500 представителей финансового рынка. Участники форума расссмотрят перспективы развития финансовых рынков, стратегию финансирования компаний, налоговую политику и другие вопросы.

(Автор: Азад Гасанли)