Президент Ильхам Алиев: Азербайджан решительно осуждает несправедливое решение ПАСЕ по Турции (ФОТО) (Версия 2)

2017-05-06 14:41 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу принял делегацию во главе с министром культуры и туризма Турции Наби Авджы.

Министр Наби Авджы передал главе государства приветствия и наилучшие поздравления Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На встрече было рассказано о значимости проводимого в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу, подчеркнуто, что мероприятие служит делу сближения культур и народов и расширению сотрудничества в этой сфере.

Глава государства отметил важность участия Турции на таком уровне, на IV Всемирном форуме по межкультурному диалогу.

Наби Авджы выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за поддержку, оказанную Азербайджаном его стране в связи с несправедливым решением, принятым недавно Парламентской ассамблеей Совета Европы в отношении Турции.

Глава государства еще раз подчеркнул несправедливость этого решения, и подчеркнул, что Азербайджан решительно осуждает принятое ПАСЕ решение.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в дальнейшем продолжении тесного сотрудничества двух стран с международными организациями.

Министр культуры и туризма Турции Наби Авджы сказал, что в Турции с интересом наблюдают за развитием сферы туризма в Азербайджане.

Подчеркнув, что государство оказывает особое внимание развитию туристического сектора в Азербайджане, Президент Ильхам Алиев добавил, что наша цель – превратить туризм в одну из основных сфер экономики.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних связей в сфере культуры и туризма, и обмен опытом в данной области, а также состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества.

Глава государства выразил признательность Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану за приветствия, и попросил передать его приветствия Президенту Турции.